Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer -Iphone X gestohlen (23-2105)

Speyer (ots)

21.05.2019, 11.55 Uhr Während sich ein Mitarbeiter des Vodafone Shop am Postplatz in einem Kundengespräch befand, schauten sich zwei Männer in dem Geschäft um und gingen zu einem Verlaufstisch, auf dem ein Iphone X im Wert von 970 lag. Dort hielten sie sich kurz auf, gingen zum Ausgang und verließen das Geschäft. Der Mitarbeiter konnte dann feststellen, dass die beiden Personen das Iphone X gegen eine ähnlich aussehende Attrappe ausgetauscht hatten. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Beide sind männlich, einer 1,90m groß, einer 1,75m groß, trugen beide kurze, dunkle Haare, beide südländischer Phänotyp, beide tragen einen 3-Tage Bart, beide eine dunkle Jacke und dunkle Jeans und beide sprachen kein Wort Deutsch. Beide trugen einen Schirm bei sich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

