POL-PPKO: Streitschlichter geschlagen

Koblenz (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr, kam es in der Gerichtsstraße zu einem Streit zwischen einer 31-jährigen Frau und ihrem ebenfalls 31-jährigen Freund. Ein 30-jähriger Mann ging dann in der Absicht zu schlichten dazwischen. Daraufhin schlug der 31-jährige ihm mit der Faust auf den Kopf, so dass der zu Boden fiel. Eine vorbeikommende Streife der Polizeiinspektion 1 trennte die Männer und beendete das Gerangel. Den Schläger erwartet nun eine Strafanzeige.

