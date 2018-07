POL-PPKO: Hochwertiges Rad vom Campingplatz verschwunden

Koblenz (ots) - Von Freitag auf Samstag übernachtete ein 19-jähriger auf einem Campingplatz im Schartwiesenweg. Er stellte sein Mountainbike der Marke CUBE, Modell Stereo in Schwarz-Grün, hinter ein Wohnmobil ab. Am Morgen stellte er dann den Verlust des Rades fest. Das Bike hat einen Wert von etwa 1200 Euro. Wer dazu Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Metternich, 0261-1032910 oder per Mail pikoblenz2@polizei.rlp.de

