POL-PPKO: Wer nicht hören will............

Koblenz (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:30 Uhr, fiel Zeugen ein älterer Mann auf, der offensichtlich angetrunken war, in seinen Pkw stieg und den Motor startete. Einer der Zeugen ging zu dem Pkw, sprach den Herrn an und nahm auch zunächst seinen Fahrzeugschlüssel an sich. Nach einer kurzen Diskussion versprach der Mann die 400m zu Fuß nach Hause zu gehen. Der Schlüssel wurde daher wieder ausgehändigt. Kurz darauf fuhr der Pkw jedoch mit dem zuvor genannten Herrn an den Zeugen vorbei, die darauf die Polizei verständigte. Die konnte den 58-jährigen dann an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein Alkotest ergab dann auch einen Wert von über 1,3 Promille. Es wurden zwei Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt.

