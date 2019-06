Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach, Diebstahl eines Navigationsgerätes

Freiburg (ots)

Breisach - An einem in der Rheinuferstraße geparkten VW-Passat mit Schweizer Zulassung wurde in der Nacht von Samstag 15.06. auf Sonntag 16.06.2019 die Beifahrerscheibe eingeschlagen und danach das integrierte original VW-Navigationsgerät aus der Mittelkonsole ausgebaut und entwendet.

Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

