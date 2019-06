Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg-Bärental: Polizei kontrolliert Motorradfahrer

Freiburg (ots)

Die Verkehrspolizei führt die Maßnahmen der diesjährigen Konzeption zur Bekämpfung von Motorradunfällen konsequent fort. Am vergangenen Sonntag wurde im Schwarzwald intensiv kontrolliert.

Die Maßnahmen erfolgten am Sonntag, den 16. Juni 2019 in der Zeit von 10-15 Uhr. Messbeamte des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald unterstützten die Beamten der Verkehrspolizei. Südwestlich der Ortschaft Feldberg-Bärental, auf der B 317, richteten sie eine Geschwindigkeitsmessung in einem 60-km/h-Bereich ein. Die Kontrollstelle befand sich einige Kilometer weiter kurz vor der Passhöhe. Das für Motorradfahrer eher ungünstige Wetter wirkte sich auf die Anzahl der gemessenen Fahrzeuge aus. Dennoch stellten die Beamten mehrere Geschwindigkeitsübertretungen fest. Die Motorradfahrer wurden an Ort und Stelle mit den Verstößen konfrontiert und über die damit verbundenen Unfallgefahren aufgeklärt. Bei der technischen Kontrolle achtete die Polizei insbesondere auf die Geräuschentwicklung. Fünf kontrollierte Motorräder waren erheblich zu laut. Sie mussten die Fahrt beenden - die Betriebserlaubnis war an Ort und Stelle erloschen. Die Motorradbesitzer müssen ihre Fahrzeuge wieder umbauen und das mit einem Gutachten nachweisen. Sie werden wegen der unerlaubten Umbauten ein Bußgeld zahlen müssen.

Geringfügige technische Mängel ahndeten die Beamten mit Verwarnungsgeldern. Mit Berichten an die Zulassungsstellen wird sichergestellt, dass die festgestellten Mängel wieder behoben werden. Die Verkehrspolizei wird ihre Kontrollen über die gesamte Motorrad-Saison hinweg fortsetzen.

