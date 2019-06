Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Geschäftseinbrüche in Wilhelmshaven aufgeklärt - Polizei ermittelt ein Trio in einem Alter von 12, 13 und 14 Jahren und stellt das Diebesgut sicher

Wilhelmshaven (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte, kam es in der Nacht zum 10.06.2019 zu einem Geschäftseinbruch in der Marktstraße. Die Täter zerstörten die Scheibe der Eingangstür und entwendeten u.a. Bargeld und Zubehör für Mobiltelefone. In der gleichen Nacht meldete eine Sicherheitsfirma der Polizei gegen kurz nach halb fünf einen Einbruchmeldealarm bei einem Verbrauchermarkt in der Güterstraße. Die eingesetzten Polizeibeamten, die auch das Objekt absuchten, konnten in dieser Tatnacht jedoch keine verdächtigen Personen feststellen. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen gerieten u.a. nach eingegangenem Zeugenhinweis ein 12- und ein 14-Jähriger in Verdacht, den Diebstahl in der Marktstraße begangen zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden die Zimmer der beiden Jungen durchsucht, die Ermittler fanden das zuvor entwendete Diebesgut, welches auch zum Teil freiwillig ausgehändigt wurde. Bei der polizeilichen Vernehmung gestand der 14-Jährige gegenüber den Beamten, mit dem 12-Jährigen in das Geschäft in der Marktstraße eingebrochen zu sein, außerdem gab er den versuchten Einbruch in den Verbrauchermarkt in der Güterstraße zu. Bei diesem Einbruch wäre noch ein Dritter hinzugekommen, ein 13-Jähriger. Dort schlug das Trio die Scheibe ein und als die akustische Alarmanlage anging, wurde der Einbruch allerdings abgebrochen. Der Geschäftsinhaber aus der Marktstraße zeigte sich sehr erfreut darüber, dass ihm die Beamten das entwendete Zubehör nach so kurzer Zeit wieder zurückgeben konnten.

