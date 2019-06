Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 19.06.2019, kam es gegen 11:25 Uhr auf dem Oldenburger Damm in Schortens zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 38-jähriger Fahrzeugführer eines Fahrzeuggespanns befuhr den Oldenburger Damm aus Richtung Sande kommend in Fahrtrichtung Roffhausener Landstraße. An der Kreuzung Oldenburger Damm/Orbisstraße beabsichtigte er geradeaus in Richtung Orbisstraße zu queren. Dort verwechselte er das für Rechtsabbieger geltende Grünlicht einer Lichtzeichenanlage mit dem für ihn geltende Rotlicht und fuhr in die Kreuzung ein. Dort kollidierte er im Kreuzungsbereich mit einem Pkw eines 67-jährigen Fahrzeugführers. Es entstand Sachschaden. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt.

