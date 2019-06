Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Eigentümer gesucht - Polizei stellt Fahrrad in Bockhorn sicher (mit Bild)

Wilhelmshaven (ots)

Beamte der Polizeistation Bockhorn stellten am 13.06.2019 in der Lange Straße in Bockhorn ein Fahrrad sicher (siehe Foto). Der Eigentümer und die Herkunft des Fahrrades konnten noch nicht ermittelt werden, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass das Fahrrad auch aus Wilhelmshaven stammt.

Wer dieses Fahrrad als sein Eigentum wiedererkennt oder Hinweise zu dem Fahrrad geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453 7350 in Verbindung setzen.

