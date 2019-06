Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in Schlossmuseum in Jever - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag, 20.06.2019, gegen 19:00 Uhr, bis Freitag, 21.06.2019, 06:30 Uhr, in das Schlossmuseum in Jever am Schlossplatz ein. Der oder die Täter schlugen ein Fenster eines Verwaltungsgebäudes ein und verschafften sich so Zutritt in das Anwesen. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertsachen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte bei Sachverhaltsaufnahme noch nicht gesagt werden. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 zu richten.

