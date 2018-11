POL-FL: Schleswig: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Schleswig (ots) - Am Freitag (23.11.2018) zwischen 14:30 Uhr und 16:05 Uhr kam es in der Straße Ilensee in Schleswig zu einem Einbruch. Durch unbekannte Täter wurde im rückwärtigen Bereich ein Fenster aufgehebelt. Anschließend drang man in das Haus ein. Dort durchsuchten die Täter alle Räume nach Wertgegenständen und entwendeten diverse Taschenuhren.

Möglich ist, dass die Täter bei der Tatbegehung gestört wurden, da weitere Wertgegenstände, die schon bereitlagen, zurückgelassen wurden.

Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht oder vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt? Wichtig können auch Beobachtungen sein, die bereits am Tag vor der Tat gemacht wurden. Wer hat die Täter bei der Flucht beobachten können?

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04621/ 84 - 0 in Verbindung zu setzen.

