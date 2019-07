Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufmerksame Zeugen begünstigen unmittelbaren Fahndungserfolg

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Die Polizei Landstuhl konnte am Dienstagmittag einen flüchtigen Pkw-Fahrer umgehend ermitteln. Zeugen hatten beobachtet, als ein Pkw-Fahrer auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Miesau einen anderen Pkw beschädigte und einfach davonfuhr. Sie meldeten dies sofort der Polizei. Nachdem der Unfallverursacher zu Hause nicht angetroffen werden konnte, fahndeten die Beamten in den Ortslagen Miesau und Elschbach. Der gesuchte Pkw konnte dann tatsächlich in Elschbach gesichtet und einer Kontrolle unterzogen werden. Der 49jährige Fahrzeugführer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde "einbehalten".

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landstuhl

Telefon: 06371 9229-0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell