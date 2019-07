POL-REK: 190729-1: Betrunkener Pedelec-Fahrer verletzte sich schwer - Brühl

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Am Samstagnachmittag (27. Juli) ist auf der Bonnstraße ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer gestürzt.

Der Bornheimer fuhr gegen 15:30 Uhr mit seinem Pedelec auf einem Radweg der Bonnstraße in Richtung Walberberg. In Höhe einer Baustelle sei er eigenen Angaben zufolge ohne ersichtliche Ursache gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer. Polizisten vernahmen vor Ort deutlichen Alkoholgeruch in seinem Atem. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Der 64-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Sein Pedelec verblieb an der Unfallstelle. (nh)

