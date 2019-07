Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Witterungsbedingte Einsätze im Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Starke Regenfälle überfluteten Straßen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (27./28. Juli) wurde die Polizei insgesamt zu vier Gefahrenstellen gerufen, die mit den starken Regenfällen im Zusammenhang standen. In Wesseling wurde der Kreisverkehr Konrad-Adenauer-Straße/Mühlenweg überflutet. In Brühl lief eine Unterführung der Renault-Nissan-Straße voll mit Wasser. In Frechen warnte die Polizei Verkehrsteilnehmer vor größeren Wassermassen im Kreuzungsbereich Bonnstraße/L496. In Hürth auf der Theresienhöhe stürzte ein Baum um. In allen Fällen gelang es in Zusammenarbeit mit den örtlichen Feuerwehren die Gefahrenstellen abzusichern und zu beseitigen. Verletzt wurde niemand. (jd)

