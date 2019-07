Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Beifahrerin wurde durch die Kollision in Pkw eingeklemmt

Samstagnachmittag (27. Juli), gegen 13:30 Uhr, fuhr eine 49-jährige Frau aus Gerlingen/bei Stuttgart mit ihrem Pkw bei Grün auf die Bundesstraße 265 höhe Erftstadt-Köttingen auf. Sie beabsichtigte ihre Fahrt in Richtung Hürth fortzusetzen. Dabei überfuhr die Frau eine durchgezogene Fahrbahnline und eine Sperrfläche und kollidierte mit einem 20-jährigen Pkw-Führer, der seinerseits ebenfalls in Richtung Hürth fuhr. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die 34-jährige Beifahrerin in dem Pkw der 49-Jährigen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste zur Bergung der Frau die Pkw-Seite aufschneiden. Während die Beifahrerin zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden musste, wurde die Fahrerin ebenfalls mit schweren Verletzungen mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der 20-Jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Beifahrer des jungen Mannes blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wurde auf 16.000,- Euro geschätzt. Die Bundesstraße wurde für die Dauer von drei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (jd)

