Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Wachenhäuser Straße, Freitag, 15.03.19, 22.50 Uhr Katlenburg-Lindau (schw) - Am gestrigen Freitag, 15.03.19, in der Zeit von 22.15 Uhr bis 23.20 Uhr führten Beamte der PI Northeim am Harztor in Northeim eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Gegen 22.50 Uhr stellten die Beamten im fließenden Verkehr einen verdächtigen Pkw fest und verfolgten diesen. In Katlenburg-Lindau, in Höhe der Wachenhäuser Straße konnte der Pkw des 22-jährigen Mannes aus Katlenburg-Lindau schließlich gefahrlos angehalten und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte die Feststellungen. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeiten- sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

