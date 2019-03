Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter einem Vorwand in Wohnung gelangt

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Am Anger, Freitag, 15.03.19, 14.00 Uhr - 14.30 Uhr Katlenburg-Lindau (schw) - Am Freitag, 15.03.19, gegen 14.00 Uhr klingelten zwei männliche Personen an der Wohnanschrift des 86-jährigen Meldenden und seiner 84-jährigen Ehefrau und fragten, ob das Paar im Besitzt von Sperrmüll ist, welchen sie loswerden möchten. Ebenso bestand Interesse an altem Schmuck und Uhren. Der Meldende zeigte den beiden Personen in der, dem Wohnhaus angrenzenden Garage diverse Möbelstücke, welche für den Sperrmüll vorgesehen waren. Einige der Gegenstände wurden von den Männern mit Einverständnis des Meldenden in einen mitgeführten grauen Kleinwagen geladen. In einem unbeobachteten Moment begab sich einer der beiden Männer durch die Verbindungstür von der Garage zum Wohnhaus in die Wohnung des Meldenden, in der sich die Ehefrau und die 13-jährige Enkelin aufhielten. Als sich die 13-jährige etwas aus der Abstellkammer holen wollte, bemerkte sie den unbekannten Mann, wie sich dieser in der Abstellkammer umsah. Diese Feststellung teilte sie ihrer Großmutter mit, die den Mann anwies das Wohnhaus zu verlassen. Bislang konnte kein Entwendungsschaden festgestellt werden. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Ablenkung des Meldenden durch einen der Männer zum unbeobachteten entwenden verwertbarer Gegenstände durch die zweite Person dienen sollte. Die Polizei Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Northeim unter der Telefonnummer 0551/7005-0 in Verbindung zu setzen.

