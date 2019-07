Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190725-3: Autofahrer vorläufig festgenommen - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten haben in der Nacht auf Donnerstag (25. Juli) einen 31-jährigen Autofahrer vorläufig festgenommen.

Gegen 00:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf dem Lerchenweg/Nachtigallenweg. Dort war ein Auto auf dem Lerchenweg beim Versuch, rechts auf den Nachtigallenweg abzubiegen, von der Straße abgekommen und gegen einen Straßenbordstein gefahren. Als mehrere Beamte am Unfallort eintrafen, kam ihnen aus Richtung des verunfallten Autos ein Mann entgegen. Schnell stellte sich dabei heraus, dass es sich bei dem Mann um den 31-jährigen Unfallverursacher handelte. Während die Beamten seine sowie die Personalien von Zeugen aufnahmen, lief der 31-Jährige in der Dunkelheit davon. Nach einiger Zeit trafen die Ordnungshüter den Flüchtigen an und nahmen ihn vorläufig fest. Einen Führerschein konnte er nicht vorlegen. Sein Ausweis war gefälscht. Da der Mann nach Alkohol roch, entnahm ihm ein Arzt auf einer Wache eine Blutprobe. Zudem ergaben erste Ermittlungen, dass die Kennzeichen an seinem Auto gestohlen waren. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. (nh)

