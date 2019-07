Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190724-2: Lämmer gestohlen - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Montagnachmittag (22. Juli), 17:00 Uhr bis Dienstagnachmittag (23. Juli), 16:00 Uhr haben Unbekannte zwei wenige Tage alte Lämmer gestohlen.

Eine Schäferin (55) meldete sich am Dienstag bei der Polizei, nachdem sie festgestellt hatte, dass zwei junge Lämmer vom alten Militärgelände in Höhe Weiler-Hohenholz offenbar gestohlen wurden. Ihren Hund, der zunächst ebenfalls verschwunden war, konnte sie mithilfe eines Facebook-Aufrufes wieder auffinden. Eine Zeugin hatte den Vierbeiner vor dem Gelände entdeckt. Er war an einem Baum angekettet. Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim ermittelt. Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich des alten Militärgeländes etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Aufenthalt der Lämmer machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

