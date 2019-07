Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190725-1: Traktor mit Anhänger fing Feuer- Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nähe eines Gestüts in Dansweiler hat am Mittwochabend (24. Juli) ein mit Strohballen beladener Traktor mit Anhänger gebrannt.

Ein 65-jähriger Mann fuhr gegen 15:00 Uhr mit seinem Traktor in Richtung "Gut Villehof". Während der Fahrt fing das Fahrzeug plötzlich Feuer. Dieses ging auf den Anhänger sowie die Strohballen und eine Wiese über. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht bislang von einem technischen Defekt aus. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Landesstraße 91 zwischen der Kreuzung "Vier Winden" und Dansweiler für mehrere Stunden gesperrt. (nh)

