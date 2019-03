Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Bemerkenswerte Einsätze der vergangenen Nacht von Freitag auf Samstag

Frankfurt am Main (ots)

Um 23:24 wurden die Einsatzkräfte der BF und der FF-Griesheim zu einer brennenden Gartenhütte alarmiert in den Denisweg. während die Einheiten der BF ohne Zwischenfälle den Einsatzort erreichten und den Brand bekämpften, wurde das Löschfahrzeug der FF-Griesheim auf der Alarmfahrt in einen Verkehrsunfall mit einem PKW verwickelt. Aus ungeklärter Ursache stieß das LF mit dem PKW auf dessen Beifahrerseite zusammen. Dabei wurde der PKW-Fahrer verletzt und musste vom RD ins Krankenhaus gebracht werden. Die Insassen des LF waren nur leicht verletzt. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde das Löschfahrzeug zum Feuerwehrzentrum abgeschleppt, die betroffenen Einsatzkräfte konnten nach ambulanter Behandlung durch den Notarzt nach Hause. Die Einsatzkräfte der BF hatten inzwischen den Gartenhüttenbrand unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Zu den Ursachen der Ereignisse und zu den Schadenhöhen gibt es bisher keine Informationen. Am frühen Samstagmorgen ereignete sich dann noch ein Unfall in der Innenstadt, in der Großen-Gallusstr. Auch hier sind Hergang Ursache und Sachschaden noch nicht geklärt.

