FW-F: Gartenhüttenbrand in Griesheim

Frankfurt am Main (ots)

Um 18:30 wurden die FF Griesheim und die BF alarmiert in den Griesheimer Stadtweg, dort stand eine größere Gartenhütte, 10x10 mtr. im Vollbrand. Mit mehreren Strahlrohren wurde das Feuer gelöscht. Zusätzliche Wasserversorgung wurde durch ein Großtanklöschfahrzeug sichergestellt. Die Polizei ermittelt die Ursache, zur Schadenhöhe gibt es bisher keine Angaben. Verletzt wurde niemand.

