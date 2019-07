Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190726-1: Jugendlicher mit Drogen erwischt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am frühen Freitagmorgen (26. Juli) haben Polizeibeamte einen 15-jährigen Rollerfahrer kontrolliert, der Drogen mit sich führte.

Polizisten hielten den 15-Jährigen gegen 01:45 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Kalscheurener Straße an. Da von ihm ein starker Cannabisgeruch ausging, forderten sie den Jugendlichen auf, seinen Rucksack zu öffnen. Darin fanden die Ordnungshüter elf kleine Tüten mit insgesamt ca. elf Gramm Cannabis. Zudem hatte der 15-Jährige mehrere hundert Euro in händlertypischer Stückelung in seinem Portemonnaie. Die Polizisten stellten die Betäubungsmittel und das Bargeld sicher und nahmen den Jugendlichen mit zur Wache. Da er angab, auch selbst Cannabis konsumiert zu haben, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und setzten die Eltern in Kenntnis. (nh)

