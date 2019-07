Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Delmenhorst (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 06.07.2019, gegen 02.00 Uhr, fiel einem Zeugen ein Pkw auf, der in starken Schlangenlinien die Bundesstraße ( B213 ), Wildeshausen, in Richtung Delmenhorst befuhr. Das Fahrzeug kam teilweise so weit von der Fahrbahn ab, dass Leitpfosten beschädigt wurden. Die Polizei konnte den Pkw kurze Zeit später stoppen und die 40-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Dötlingen kontrollieren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau vollkommen betrunken war, ein Test ergab einen Wert von 2,6 Promille. Die Polizei beschlagnahmte nach einer Blutprobe den Führerschein und leitete ein Strafverfahren ein.

