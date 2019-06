Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW geriet während der Fahrt in Brand

Hagenow (ots)

In Hagenow ist am Donnerstagmorgen gegen 07:15 Uhr ein PKW während der Fahrt plötzlich in Brand geraten. Der Fahrer konnte das Fahrzeug in der Söringstraße rechtzeitig stoppen und sich in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt. Durch einen anderen PKW-Fahrer konnte der entstehende Brand mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Auch ein zufällig vorbeifahrender Wasserwagen löschte sicherheitshalber noch einmal nach. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

