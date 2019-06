Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Verletzte bei Fahrradaufzug durch Hagenow - darunter ein Polizist

Hagenow (ots)

In Hagenow sind am Mittwochabend ein Polizist auf einem Motorrad und ein Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Radfahrer, welcher Teilnehmer eines Fahrradaufzuges war, von der Straße auf den Radweg aufgefahren und hierbei offenbar das den Aufzug begleitende Polizeimotorrad übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß und in der weiteren Folge zum Sturz der beiden Zweiradfahrer. Dabei wurde der 59-jährige Polizist schwer und der 57-jährige Radfahrer leicht verletzt. Beide Unfallopfer wurden anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Hagenow und Schwerin gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiter an.

