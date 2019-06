Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei bittet um Hinweise zur Verkehrsunfallflucht

Ludwigslust (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am 02.06.2019 auf der Landesstraße 07 zwischen Weselsdorf und Warlow bittet die Polizei nun um Hinweise.

Gegen 10:35 Uhr soll den bisherigen Erkenntnissen zufolge ein PKW beim Überqueren der Bahnbrücke L072 in Richtung Warlow in die linke Schutzplanke gefahren und anschließend vom Unfallort geflüchtet sein. Ersten Hinweisen zufolge soll es sich bei dem Fahrzeug um einen blauen Nissan gehandelt haben, welcher von einer blonden kurzhaarigen Person gefahren wurde. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) ermittelt jetzt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um weitere Hinweise zu der Person oder dem Fahrzeug, welches an der linken vorderen Fahrzeugseite erhebliche Beschädigungen aufweisen müsste.

