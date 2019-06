Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei ermittelt nach Einbruch in Wohnung

Parchim (ots)

Bei einem Einbruch in eine Wohnung in Parchim haben unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag unter anderem Bargeld, einen Fernseher, eine Kühltruhe sowie zwei Werkzeugmaschinen der Marke Bosch gestohlen. Der Gesamtschaden wird zunächst auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Täter gewaltsam durch die Eingangstür in die Wohnung ein und durchsuchten dort mehrere Räume. Die Kriminalpolizei, die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, konnte Spuren am Tatort sichern. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich zwischen Mittwoch 16:30 Uhr und Donnerstag 02:00 Uhr in der Putlitzer Straße ereignet hat, nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.

