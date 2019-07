Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Brake, LK Wesermarsch Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Delmenhorst (ots)

Ort: 26919 Brake, B 212, Gem. Golzwarderwurp Zeit: Samstag, 06.07.2019, 03:06 Uhr

Zur Unfallzeit befahren ein 19 Jahre alter PKW-Fahrer und seine 20 Jahre alte Beifahrerin die B 212 aus Richtung Elsfleth kommend in Richtung Nordenham. Beide Personen stammen aus dem LK Herford/NRW. Auf gerader Strecke gerät der PKW aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und kollidiert mit der linken Fahrzeugseite mit einem Baum auf der rechtsseitigen Berme. Beide Personen müssen aus dem Fahrzeug befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erliegt die Beifahrerin noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der Fahrzeugführer wird mit lebensgefährlichen Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Da der Verdacht besteht, dass er den PKW unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hat, wird bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.

Am PKW und am Baum entstanden Sachschäden, insgesamt ca. 2.500,- Euro (PKW Totalschaden). An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Golzwarden, Hammelwarden und der Hafenstraße eingesetzt. Für die Unfallaufnahme und Reinigung der Unfallstelle war die B 212 bis 08:49 Uhr voll gesperrt. Durch die Straßenmeisterei Brake wurde entsprechende Beschilderung aufgestellt.

