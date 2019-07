Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Strohrundballen in Brand geraten

Uslar (ots)

USLAR/ALLERSHAUSEN (stüw.) In der Nacht von Donnerstag, 04.07.2019, auf Freitag, 05.07.2019, gerieten gegen Mitternacht auf einer Weide bei Allershausen aus bisher ungeklärter Ursache mehrere abgelagerte Strohrundballen in Brand. Das Feuer wurde durch einen Anwohner bemerkt und über Notruf gemeldet. Die Strohrundballen lagen auf einer Weide, die sich an einem Feldweg in der Verlängerung der Straße Kuhtrift befindet. Der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Uslar gelöscht. Die Ermittlungen der Uslarer Polizei zur Ursache des Brandes dauern an. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

