Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf nach Fahrradfahrer

Bad Gandersheim (ots)

(Me)Kalefeld, OT Düderode, Kahlbergstraße. Zeit: Freitag, 28. Juni 2019, im Zeitraum von 17:00 Uhr -- 20:45 Uhr. Bisher unbekannter Fahrradfahrer beschädigte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten PKW Ford. Dem Ford wurde ein Streifschaden zugefügt, wobei unter anderem Rücklicht und Kotflügel hinten links beschädigt wurden. Es entstand am Fzg. Sachschaden in Höhe von 1500.-Euro. Der nun unfallflüchtige Fahrradfahrer entfernte sich, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen und Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen. Anwohner aus der Kahlbergstraße bzw. aus Dürderode werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden, Tel.05382 919200.

