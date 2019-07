Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Donnerstag, 04.07.2019, gegen 06.50 Uhr, kam es auf der B 241 zwischen den Abfahrten Goseplack und Schlarpe zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann aus Uslar befuhr mit einem Transorter die B 241 aus Richtung Hardegsen kommend in Richtung Uslar. Kurz hinter der Abfahrt Goseplack kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrspur ab und fuhr in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit seinem Transporter mit dem Pkw eines 53-jährigen Mannes aus dem Landkreis Göttingen zusammen. Der Transporter überschlug sich bei dem Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt. Der 53-jährige wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus in Göttingen-Weende zugeführt. Der 61-jährige wurde ärztlich vor Ort versorgt. Ein weiterer Pkw eines 47-jährigen Mannes aus Uslar wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Der Führerschein des 61-jährigen Mannes wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000,- Euro.

