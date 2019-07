Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Mopedfahrer schwer verletzt

Northeim (ots)

Northeim, Sülbendweg - Mittwoch, 03.07.2019, 16.00 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 16.00 Uhr kam es im Sülbendweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Kleinkraftrades vermutlich schwer verletzt wurde. Mit einem Hubschrauber wurde der 30-jährige Northeimer in das Göttinger Klinikum geflogen.

Ein 54 Jahre alter Autofahrer aus Dassel war auf dem Sülbendweg in Richtung Sollingtor unterwegs. Er hielt an, um anschließend auf der Fahrbahn zu wenden. Dem 54-Jährigen folgten zwei Kleintransporter, die ebenfalls auf der Straße anhielten, um das Wendemanöver zu ermöglichen. In diesem Moment fuhr der 30-Jährige ohne Helm und mit einem nicht versicherten Moped mit offensichtlich zu hoher Geschwindigkeit links an den beiden haltenden Transportern vorbei. Beim Wenden erkannte der 54-Jährige den nahenden Mopedfahrer und stoppte sofort ab.

Trotz einer Vollbremsung prallte der Rollerfahrer in das stehende Auto und stürzte anschließend auf die Fahrbahn.

An dem Roller war ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2016 angebracht. Zudem wurde festgestellt, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und das Kleinkraftrad sichergestellt. Bei dem Verkehrsunfall entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro.

