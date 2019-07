Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Uslar (ots)

GEMEINDEFREIES GEBIET SOLLING (stüw.) Am Mittwoch, 03.07.2019, gegen 07.36 Uhr, kam es auf der B 241 im Gemeindefreien Gebiet Solling zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann aus dem Landkreis Holzminden befuhr mit einem Pkw die B 241 aus Richtung Uslar kommend in Richtung Lauenförde. Am Abzweig in Richtung Forellenhof / Brüggefeld beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei beachtete er nicht den Vorrang eines 32-jährigen Mannes aus dem Kreis Höxter, der mit einem Motorrad die B 241 aus Richtung Lauenförde kommend in Richtung Uslar befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber der Universitätsmedizin Göttingen zugeführt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Bundesstraße wurde während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Der beim Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 22.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell