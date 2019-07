Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Northeim (ots)

Lindau, Bundesstraße - In der Nacht zum Mittwoch, 3. Juli 2019

LINDAU (fal) - In der Nacht zum Mittwoch kam es auf der Bundesstraße in Lindau zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Der Fahrer eines mit Langholz beladenen Sattelschleppers aus Belgien parkte am Dienstag gegen 16.30 Uhr in Höhe der ehemaligen Tankstelle an der Bundesstraße. Die Nacht verbrachte der 51 Jahre alte Belgier in dem nahen Hotel. In dieser Zeit löste ein bislang unbekannter Täter die mechanische Verriegelung zwischen Auflieger und Zugmaschine. Beim Anfahren am Mittwoch gegen 03.40 Uhr löste sich der Auflieger und krachte auf die Stützhalterungen. Verbindungskabel zwischen Zugmaschine und Auflieger wurden beschädigt. Die Schmutzfänger der Hinterachse wurden abgerissen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Die Katlenburger Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch auffällige Personen an oder in der Nähe des Holztransporters bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05552-330 auf der Katlenburger Dienststelle zu melden.

