Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Gladebecker Sport- und Schützenhaus

Northeim (ots)

Gladebeck, Parenser Weg - In der Nacht zum Mittwoch, 03.07.2019

NORTHEIM (fal) - In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte durch ein aufgebrochenes Fenster in das Sport- und Schützenhaus am Parenser Weg eingestiegen. Verschlossene Innentüren und Schränke wurden gewaltsam geöffnet. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Gestohlen wurden ein SAM-Trainer (Übungsgerät für Schützen) samt Steuergerät und ein Laptop. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 1.500 Euro.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch an oder in der Nähe des Sport- und Schützenhauses auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell