Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Kleingartenverein ++ PKW macht sich selbständig

Cuxhaven (ots)

Einbrüche in Kleingartenverein

Cuxhaven. In der Nacht von Dienstag, 19.03.2019, auf Mittwoch, 20.03.2019, haben unbekannte Täter in einem Kleingartenverein in der Wulffhagenstraße zwei Parzellen aufgebrochen. Die Täter haben Fensterscheiben eingeworfen und aus den Gartenlauben Alkohol und Nahrungsmittel entwendet. Der Schaden beträgt einige hundert Euro.

++++++

PKW macht sich selbständig - Straßenlaterne beschädigt

Hemmoor. Gestern Abend, gegen 17.30 Uhr, hatte ein 47-jähriger Hemmoorer seinen BMW auf einer abschüssigen Auffahrt in der Mühlenstraße abgestellt, jedoch ohne das Auto ausreichend gegen wegrollen zu sichern. Prompt machte sich der PKW selbständig und rollte rückwärts auf die Mühlenstraße. Hier prallte das Fahrzeug gegen eine Laterne und blieb dann an einem Zaun stehen. Der Schaden beträgt etwa 3.500 Euro.

++++++

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell