Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)Alfeld,-OT Ohlenrode- Fredener Straße/Am Thie. Zeit: Donnerstag,04.Juli 2019, gegen 06.00 Uhr.Ein 75-jähriger Bad Gandersheimer befuhr in Ohlenrode die Fredener Straße in Rtg. Dankelsheim und in der dortbefindl. Kurve sei ihm ein bisher unbekannter Fahrzeugführer entgegengekommen. Um einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu vermeiden, leitete der Bad Gandersheimer ein Ausweichmanöver nach rechts ein. Im weiteren Verlauf beim Ausweichen geriet nun der Bad Gandersheimer mit seinem PKW Skoda gegen eine auf dem Gehweg befindliche Straßenlaterne. Am PKW Skoda und an der Straßenlaterne entstand Gesamtsachschaden von 3300.-Euro. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen = Ermittlungen wegen Verkehsrunfallflucht wurden aufgenommen. Anwohner aus Ohlenrode werden gebeten, sachdienliche Hinweise bzw. Wahrnehmungen an das Polizeikommissariat Alfeld, Tel.05181 91160, zu melden.

