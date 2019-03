Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Fahrzeuge im Innenstadtbereich beschädigt

Minden (ots)

Am Mittwoch wurden den Polizeibeamten in Minden zwei Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in der Innenstadt gemeldet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Schillerstraße brachen die Täter im Zeitraum von Dienstag, 16.10 Uhr bis Mittwoch, 6.50 Uhr einen Heckscheibenwischer von einem silbernen Nissan Micra ab und beschädigten dabei den Wagen. Dieser war zuvor auf einem Parkstreifen abgestellt worden.

Auch im Königswall beschädigten Unbekannte einen PKW. Nach ersten polizeilichen Ermittlungsergebnissen brachen sie den schwarzen Heckspoiler eines weißen VW Polos ab. Der Zeitraum wird zwischen Dienstag, 17 Uhr bis Mittwoch, 16.30 Uhr angegeben.

Hinweise zu den Sachbeschädigungen werden unter Telefon (0571) 8866-0 von den Polizeibeamten erbeten.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell