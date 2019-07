Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Kennzeichendiebstahl und Tankbetrug Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, d. 06.07.2019, zwischen 00:00 u. 01:50 Uhr, wurden in Delmenhorst in der Düsternortstraße Kennzeichen von einem roten VW Polo entwendet. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 72 geparkt, zu erreichen über die Elbinger Str. Mit diesen Kennzeichen, nunmehr an einem blauen PKW, wurde um 01:54 Uhr ein Tankbetrug an einer Tankstelle in der Adelheider Str. in Delmenhorst begangen.

Evtl. Zeugen beider Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.-Nummer 04221-15590 zu melden.

