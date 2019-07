Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Berne, LK Wesermarsch: PKW kommt auf Gleisbett zum Stehen, Zugführer leitet Nothalt ein

Delmenhorst (ots)

Ein 31 Jahre alter Fahrzeugführer aus Oldenburg befährt mit seinem Pkw die L 868 aus Rtg. Hude kommend in Rtg. Berne. In Höhe des dortigen Bahnübergangs "Neuenkoop" kommt er ausgangs einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und technischer Mängel am Pkw nach links von der Fahrbahn ab und landet im dortigen Gleisbett. Die Insassen des Pkw können den Pkw sofort verlassen und bleiben unverletzt.

Ein kurz darauf nahender Zug der NordWestBahn leitet einen Nothalt ein. Der 28 jahre alter Führer des Zuges, der aus Delmenhorst stammt, erleidet in Folge dessen einen Schock.

Durch das Abkommen von der Fahrbahn wird der Pkw des Bet. 01 an der Ölwanne beschädigt, wodurch Betriebsstoffe in das Erdreich gelangten. Hinsichtlich der ausgelaufenen Betriebsstoffe wurde der Landkreis Wesermarsch informiert. Nachdem der PKW durch ein Abschleppunternehmen geborgen worden war, konnte der Zug seine Fahrt mit einem anderen Zugführer fortsetzen. Fahrgäste wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell