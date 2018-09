POL-H: Bundesautobahn (BAB) 2: Polizeidirektion Hannover führt Kontrollen fort

Hannover (ots) - Einsatzkräfte der Spezialisierten Verfügungseinheit (SVE) und der Autobahnpolizei haben in der vergangenen Woche (04. bis 09.09.2018) erneut Verkehrskontrollen auf der BAB 2 durchgeführt. Dabei sind über 900 Verstöße festgestellt worden.

Die Beamten hatten erneut die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer, die Einhaltung der Sicherheitsabstände sowie die Überprüfung der Überholverbote in den Fokus gerückt. Bei ihren Kontrollen stellten die Spezialisten abermals eine hohe Anzahl an Verkehrsordnungswidrigkeiten fest.

Insgesamt 561 Verkehrsteilnehmer waren in den Baustellenbereichen bei Lehrte und Hannover (Tempo 60) auf der BAB 2 zu schnell. Ein Großteil davon entfällt auf Autofahrer (520). Auch 41 Lkw-Fahrer hielten sich nicht an die Geschwindigkeit und müssen nun mit einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren rechnen. Insgesamt 33 Autofahrer können sich nach den Messungen auf ein Fahrverbot einstellen, da sie die Geschwindigkeit um mehr als 41 km/h überschritten. Ein Pkw-Führer war mit über 121 km/h mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs.

126 Verkehrsteilnehmer (84 Pkw und 42 Lkw) hielten sich nicht an den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. 181 Kraftfahrer (davon 164 Lkw) verstießen gegen Überholverbote auf der BAB 2. Zudem stellten die Einsatzkräfte insgesamt 24 abgelenkte Auto- und Lkw-Fahrer durch Handynutzung fest und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die Polizeidirektion Hannover wird die Schwerpunktkontrollen auf der BAB 2 auch in den kommenden Tagen fortsetzen. /pu, now

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell