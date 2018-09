POL-H: Wunstorf: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hannover (ots) - Sonntagnachmittag (09.09.2018) ist bei einem Zusammenstoß zweier Pkw zwischen Wunstorf und Klein Heidorn eine 79-jährige Frau schwer, eine 54-Jährige leicht verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die 79-Jährige gegen 14:15 Uhr mit ihrem VW Fox aus Wunstorf kommend auf der Bundesstraße (B) 442 unterwegs. Als sie an der Kreuzung Kreisstraße 334/Frachtweg nach links in Richtung Klein Heidorn abbiegen wollte, übersah sie offenbar die von dort kommende 54-Jährige mit ihrem Opel Corsa. Bei dem anschließenden Zusammenstoß erlitt die Seniorin schwere, die Jüngere leichte Verletzungen. Rettungswagen transportierten beide in Krankenhäuser. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10 000 Euro. Die B 442 war bis kurz nach 17:00 Uhr zwischen Wunstorf und Klein Heidorn voll gesperrt. /pfe, now

