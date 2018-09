POL-H: Zeugenaufruf! Linden: Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Hannover (ots) - Freitagabend (07.09.2018) ist es an der Davenstedter Straße zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer gekommen, bei dem ein 55-Jähriger leicht verletzt worden ist. Der Verursacher ist anschließend geflüchtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 55-jährige Radler gegen 20:15 Uhr auf dem Radweg an der Davenstedter Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. In Höhe eines Supermarktes überquerte der bislang unbekannte andere Radfahrer aus Richtung des Geschäftes kommend die Straße und stieß mit dem 55-Jährigen zusammen. Durch die Kollision stürzten beide Männer, wobei sich der 55-Jährige leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Versorgung in eine Klinik. Unterdessen hob der unbekannte Unfallgegner sein Fahrrad auf und verließ die Unfallstelle in Richtung stadtauswärts.

Der Gesuchte ist etwa 50 bis 65 Jahre alt, hat eine kräftige Figur und ist von ungepflegter Erscheinung. Er hat dunkles, langes Haar und einen grauen Vollbart. Bekleidet war er mit einem braunen Oberteil und einer braunen Hose sowie einem Basecap. An seinem Herrenfahrrad ist vorne ein Korb montiert, hinten befanden sich zwei größere braune Satteltaschen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 109-1888 mit dem Verkehrsunfalldienst in Verbindung zu setzen. /pfe

