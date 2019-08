Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend verletzten sich zwei Frauen in einem VW bei einem Verkehrsunfall leicht, als der Fahrer eines Audi vor ihnen nach einem Überholmanöver eine Vollbremsung machte. Gegen 20:30 Uhr war eine 21-Jährige Detmolderin mit ihrer 17-jährigen Beifahrerin aus Augustdorf kommend auf der Pivitsheider Straße in ihrem weißen VW Up unterwegs. Hinter ihnen fuhr ein 37-Jähriger in einem schwarzen Audi A6 nach Zeugenaussagen dicht auf. Als die 21-Jährige ihre Geschwindigkeit dennoch nicht erhöhte, überholte der Fahrer schnell und bremste unvermittelt vor dem VW ab. Die Fahrerin des VW konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro. Die beiden Frauen verletzten sich leicht und wurden zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Zeugen für den Unfall werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 zu melden.

