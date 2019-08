Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Täter scheitern an Geldautomat.

Lippe (ots)

Am Donnerstagvormittag sollte ein Geldautomat in der Lageschen Straße, auf Höhe Hausnummer der Hausnummern 17/19, aufgefüllt werden. Dabei fielen frische Beschädigungen am Automaten auf. Offenbar hatten Unbekannte versucht, den freistehenden Automaten einzuspannen und gewaltsam von seinem Betonsockel zu ziehen. Das gelang jedoch nicht und es blieb bei einem Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, benachrichtigen bitte das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 / 6090.

