Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Sachbeschädigung an Schule.

Lippe (ots)

Unbekannte haben die Sommerferienzeit dazu genutzt, die Schule in der Straße "Am Zwiebelkamp" zu beschmieren. Am Donnerstagmorgen wurden auf Hauswand, Tür und an Fenstern Graffiti entdeckt, deren Farbe noch frisch war. Der Schaden liegt bei rund 1200 Euro. Außerdem wurden mehrere Fenster mit Schüssen aus einem Luftgewehr beschädigt. Die Täter müssen zwischen dem 13. Juli und dem 1. August 2019 am Werk gewesen sein. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Kripo in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell