Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kinderfahrrad gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 09.04.2019 gegen 18:00 Uhr sah eine Zeugin, wie ein unbekannter Täter ein Kinderfahrrad der Marke B`twin stahl, das vor dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Fries-Straße mit einem Kabelschloss abgeschlossen war. Dann entfernte er sich zu Fuß in Richtung Oppauer Straße und stieg anschließend in einen Bus der Linie 86 in Richtung Endhaltestelle Oppau. Der Mann war etwa 40 Jahre alt und hatte dunkle kurze Haare (Sidecut). Er trug eine Jeansjacke. Zudem sei er in Begleitung einer Frau gewesen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

