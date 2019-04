Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zigarettenautomatensprengung

Ludwigshafen (ots)

Am 10.04.2019 gegen 03:00 Uhr rief ein Zeuge bei der Polizei an und teilte mit, dass er gerade gesehen habe, wie ein Zigarettenautomat in der Karlsbader Straße gesprengt worden sei und zwei Personen zu Fuß geflüchtet seien. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie fest, dass der Automat stark ausgebeult aber nicht geöffnet war. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

