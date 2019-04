Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Markteinnahmen gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 09.04.2019 zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr musste eine Marktbeschickerin nach Marktende kurz weg und versteckte daher ihren Geldbeutel mit den Markteinnahmen im Fußraum ihres Autos, das am Goerdelerplatz stand. Als sie wieder zurückkam, um ihren Stand abzubauen, musste sie feststellen, dass ihr Geldbeutel und ihr Rucksack, der ebenfalls im Auto lag, gestohlen worden waren. Im Rucksack befand sich ein weiterer Geldbeutel. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

